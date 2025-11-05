صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوئی گیس کی لوڈشیڈنگ میں اضافہ ، صارفین کو مشکلات

  • گوجرانوالہ
ارباب اختیار لوڈشیڈنگ ختم کریں ورنہ احتجاج پر مجبور ہوجائیں گے :صارفین

منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )ڈسکہ اور گردنواح میں سوئی گیس کی لوڈشیڈنگ میں اضافہ سے صارفین کو شدید مشکلات کاسامنا ہے ،محلہ بھاٹانوالہ ’گلہ شہیداں ’محلہ اسلام پورہ ’گلہ تیلیانوالہ ’سمبڑیال روڈ’مچھلی بازار ’بازار ٹھٹھیاراں ’محلہ حق پورہ ’ڈسکہ کلاں ’محلہ ٹوٹیانوالہ ’محلہ رائے والا ’ماڈل ٹاؤن ’کالج روڈ ’محلہ نور پورہ ’محلہ حاجی پورہ ’محلہ رحمن پورہ ’سوہاوہ ودیگر میں صبح کے وقت سوئی گیس کی لوڈشیڈنگ سے خواتین کوکھانا پکانے میں شدید دشواری کاسامنا کرناپڑتا ہے جبکہ بچوں کو صبح کے وقت بغیر ناشتہ کے ہی سکول جانا پڑتا ہے ۔صارفین کاکہنا ہے کہ گرمیوں میں بجلی نہیں ہوتی اور سردیوں میں سوئی گیس نہیں ہوتی مگر بھاری بل آجاتے ہیں ، سوئی گیس کے ارباب اختیار لوڈشیڈنگ ختم کریں ورنہ احتجاج پر مجبور ہوجائیں گے ۔

 

