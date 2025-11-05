صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی پیرس روڈ سیالکوٹ کا دورہ

  • گوجرانوالہ
ڈپٹی کمشنر کا گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی پیرس روڈ سیالکوٹ کا دورہ

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی پیرس روڈ سیالکوٹ کا دورہ کیا۔انہوں نے زیر تعمیر اکیڈمک بلاک پر جاری کام کی رفتار اور معیار کا جائزہ لیا۔

ڈپٹی کمشنر نے الیکٹریکل، الیکٹرانک، مکینیکل، سول اور کمپیوٹر سائنسز کے شعبہ جات کی کلاسز اور لیبارٹریز کا معائنہ کیا اور طلبہ سے تعلیمی سرگرمیوں سے متعلق گفتگو بھی کی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور صنعتی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ۔ 

 

