صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی الیکشن اپریل یا مئی میں کرائے جاسکتے :صوبائی وزیر

  • گوجرانوالہ
بلدیاتی الیکشن اپریل یا مئی میں کرائے جاسکتے :صوبائی وزیر

حلقہ بندیوں کے ساتھ یونین کونسلز کی تعداد کا تعین کیا جائیگا:ڈسکہ میں گفتگو

ڈسکہ ،سیالکوٹ (نامہ نگا ر،نمائندہ دنیا )صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق نے کہا ہے کہ اگلے سال اپریل اور مئی کے اندر بلدیاتی الیکشن کرائے جا سکتے ہیں اور اس ضمن میں شیڈول الیکشن کمیشن میں داخل کرایا جا چکا ہے ۔ڈسکہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلدیاتی ایکٹ 2025 پنجاب اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے اور گزشتہ ہفتہ حکومت پنجاب نے الیکشن کمیشن کو جواب داخل کیا تھا اور اس میں پوار شیڈیول بھی دیا گیا ہے ۔

انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں رولز بنانے ہیں اور حلقہ بندیوں کا عمل شروع کرنا ہے اور اس ضمن میں 10 جنوری کی ڈیڈ لائن الیکشن کمیشن کو دی گئی جس کے دوران حلقہ بندیوں کے ساتھ یونین کونسلز کی تعداد کا تعین کرکے اور تمام تفصیلات بشمول نقشہ جات الیکشن کمیشن کو فراہم کئے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پنک اسکوٹی فراہمی کے دوسرے مرحلے کا اعلان

تجاوزات کا خاتمہ ہمارا نہیں سول انتظامیہ کا کام ،پولیس چیف

دہشتگردی کیس:امان چانڈیو اور سرمد میرانی کو ڈسچارج کرنے کا فیصلہ کالعدم

شہید ذوالفقار علی بھٹو انجینئرنگ کالج کے قیام سے متعلق اجلاس

ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اولین ترجیح ،وزیر صنعت

میٹرک بورڈ کا مارک شیٹس جاری کرنے کااعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر