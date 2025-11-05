بلدیاتی الیکشن اپریل یا مئی میں کرائے جاسکتے :صوبائی وزیر
حلقہ بندیوں کے ساتھ یونین کونسلز کی تعداد کا تعین کیا جائیگا:ڈسکہ میں گفتگو
ڈسکہ ،سیالکوٹ (نامہ نگا ر،نمائندہ دنیا )صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق نے کہا ہے کہ اگلے سال اپریل اور مئی کے اندر بلدیاتی الیکشن کرائے جا سکتے ہیں اور اس ضمن میں شیڈول الیکشن کمیشن میں داخل کرایا جا چکا ہے ۔ڈسکہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بلدیاتی ایکٹ 2025 پنجاب اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے اور گزشتہ ہفتہ حکومت پنجاب نے الیکشن کمیشن کو جواب داخل کیا تھا اور اس میں پوار شیڈیول بھی دیا گیا ہے ۔
انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں رولز بنانے ہیں اور حلقہ بندیوں کا عمل شروع کرنا ہے اور اس ضمن میں 10 جنوری کی ڈیڈ لائن الیکشن کمیشن کو دی گئی جس کے دوران حلقہ بندیوں کے ساتھ یونین کونسلز کی تعداد کا تعین کرکے اور تمام تفصیلات بشمول نقشہ جات الیکشن کمیشن کو فراہم کئے جائیں گے ۔