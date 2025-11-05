صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد مردم خیز زمین،عوامی خدمت ترجیح :اے سی

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد مردم خیز زمین،عوامی خدمت ترجیح :اے سی

صفائی ستھرائی بہتر اور اشیا خورونوش کی فراہمی یقینی بنائی جائیگی :جوادپیر زادہ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین نے کہا ہے کہ وزیرآباد مردم خیز زمین، اہل علاقہ کی خدمت کو اعزاز سمجھوں گا ،خواہش ہے کہ کچھ ایسا کر جاؤں کہ اہل وزیرآباد مجھے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے بابائے صحافت پریس کلب کے اراکین سے تعارفی نشست کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر سابق صدر بار ایسوسی ایشن مستنصر علی گوندل ،نائب امیر جماعت اسلامی صابر حسین بٹ بھی موجود تھے ۔ صدر پریس کلب افتخار احمد بٹ نے اسسٹنٹ کمشنر کو وزیرآباد کے جغرافیہ و ثقافت بارے بریفنگ دی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ خدمت کو نصب العین سمجھتا ہوں غریب پروری کو عبادت ،

دوران سروس میری کوشش ہو گی کہ متوسط طبقہ کے افراد کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروں اور مظلومین کا دادرس بن جاؤں، میرے بڑوں نے یہ سبق دیا کہ عفو و درگزر کو اپناؤں اور میری کوشش ہو گی کہ وزیرآباد کو مثالی شہروں میں لاکھڑا کروں۔ صفائی ستھرائی کے معاملات ہوں یا اشیائے خور ونوش کی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق دستیابی، ہر جگہ اپنا کردار ادا کرنا فخر سمجھوں گا ۔

 

مزید پڑہیئے

