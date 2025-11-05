صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’بدل دو نظام ‘‘ملک کے مستقبل کا فیصلہ کریگا :جاوید قصوری

  • گوجرانوالہ
جماعت اسلامی کا مینار پاکستان پر اجتماع سیاسی و قومی محاذ پر روشن صبح کی نوید ثابت گا

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر )امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب جاوید قصوری نے کہا ہے کہ 21 تا 23 نومبر ہم مینار پاکستان پر جمع ہونگے ،جماعت اسلامی کا 21نومبر مینار پاکستان میں انقلابی اجتماع \'\'بدل دو نظام\'\' ملک کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا،جماعت اسلامی کا اجتماعِ عام سیاسی و قومی محاذ پر روشن صبح کی نوید ثابت گا،مینار پاکستان پر ہونیوالا جماعت اسلامی کا تاریخ ساز اجتماع عام قومی وحدت اور اتحاد امت کا مظہر ہوگا،اجتماع عام کے انتظامات کیلئے 50کمیٹیاں دن رات کام کررہی ہیں،

ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلامی مرکز سیٹلائٹ ٹائون عام کے حوالے سے ضلعی شوریٰ،ضلعی وزونل نظم،یوسی امرا ،برادر تنظیمات کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا،اس موقع پر ضلعی امیر مظہر اقبال رندھاوا،ضلعی جنرل سیکرٹری علی رضا حسنی،ضلعی نائب امراء ڈاکٹر محمد شریف،عمر فاروق گیلانی ودیگر نے بھی خطاب کیا۔ جاوید قصوری نے کہا کہ جماعت اسلامی ہی ملک میں نظام کی تبدیلی کی بات کرتی ہے ،ہماری اصل لڑائی موجودہ کرپٹ نظام سے ہے ،بدل دو نظام سلوگن کیساتھ اپنی آواز کو ہر سطح پرپہنچائیں گے ۔

 

