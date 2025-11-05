صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ :موٹرسائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم ،نوجوان جاں بحق

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا)موٹرسائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں تصادم کے با عث نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ 29سالہ نامعلوم نوجوان موٹرسائیکل پر کھروٹہ سیداں سے پلی توپ خانہ جارہا تھا کہ ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گیااور شدید زخمی ہوگیا اور بعدازاں ہسپتال منتقل کرنے کے دوران چل بسا۔

