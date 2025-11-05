صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قلعہ دیدار سنگھ :والدکو گالی ،بیٹے نے نوجوان قتل کر دیا

  • گوجرانوالہ
قلعہ دیدار سنگھ :والدکو گالی ،بیٹے نے نوجوان قتل کر دیا

اشتیاق کو حماد نے تلخ کلامی پر گالی دی،اسامہ نے فائرنگ کرکے موت کے گھاٹ اتارا

قلعہ دیدار سنگھ(نامہ نگار)والدکو گالی دینے پر بیٹے نے نوجوان کو قتل کر دیا، ملزم فرار ہو گیا ۔قلعہ دیدار سنگھ کے نواحی گاؤں چہل کلاں کے رہائشی اشتیاق چہل کو حماد قیصر نے معمولی تلخ کلامی پر گالی دی جس کی پاداش میں اسامہ چہل اشتیاق نے گزشتہ روز قلعہ دیدار سنگھ سے چہل کلاں جاتے ہوئے چہل چوک میں حماد قیصر پر پسٹل سے فائرنگ کر دی جو موقع پر جاں بحق ہو گیا، ملزم اسامہ چہل فرار ہو گیا ، ڈی ایس پی رمضان کمبوہ اور ایس ایچ او یوسف انصاری بھاری نفری کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے ، لاش ضروری کارروائی کے بعد پوسٹ مارٹم کیلئے ڈسٹرکٹ ہسپتال روانہ کر دی اور ملزم کی گرفتاری کیلئے ٹیم تشکیل دے دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سموگ: سرگودھا میں صورتحال تشویشناک قرار : دھواں چھورتی گاڑیوں کیخلاف کارروائی کا حکم

پلس پروجیکٹ منصوبہ کو مزید سپیڈ اپ کیا جائے، اسد مگسی

سالانہ ترقیاتی پروگرام:سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کا اجلاس

گرلز سکول کے باہر آوارہ لڑکوں کے خلاف کارروائی کا حکم

ڈیٹا فیسٹ 2025 کے سلسلہ میں آگاہی واک ،شہریوں کی بھرپور شرکت

اینٹوں کے بھٹوں کی اچانک انسپکشن، 50 ہزار جرمانہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
چودھراہٹ میں کمی کہ مزید ترمیم کی ضرورت
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
NFC vs PFC
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت … (2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ظہران ممدانی جیتے گا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
ثبوت بول پڑے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دین و دنیا میں توازن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر