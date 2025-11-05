صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ چیمبر کا پراپرٹی ٹیکس میں اضافے پر اظہار تشویش

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ چیمبر کا پراپرٹی ٹیکس میں اضافے پر اظہار تشویش

موجودہ حالات میں ایسے فیصلے کاروبارکیلئے مشکلات پیدا کرینگے :سعدجمیل

گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر سعد جمیل عرفانی نے پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ  معاشی حالات میں ایسے فیصلے کاروباری طبقے کیلئے مزید مشکلات پیدا کریں گے اور صنعتی ترقی کے عمل کو متاثر کریں گے ۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری کمیونٹی پہلے ہی بجلی، گیس اور مہنگائی کے شدید دباؤ کا سامنا کر رہی ہے ۔ اس صورتحال میں پراپرٹی ٹیکس میں اضافہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے صنعتکاروں کیلئے بوجھ بن جائے گا جس سے نہ صرف کاروبار متاثر ہوں گے بلکہ بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے ۔

سعد جمیل عرفانی نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ پراپرٹی ٹیکس میں اضافے کے فیصلے پر فوری نظر ثانی کی جائے اور کاروباری طبقے کو ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ صنعتی سرگرمیاں جاری رہیں اور معاشی استحکام برقرار رکھا جا سکے ۔انہوں نے کہا کہ کاروباری طبقہ ہمیشہ ملکی معیشت کے استحکام کیلئے اپنا کردار ادا کرتا آیا ہے ، اس لیے حکومت کو بھی چاہیے کہ صنعتکاروں اور تاجروں کو اعتماد میں لیتے ہوئے پالیسی سازی کرے تاکہ کاروباری ماحول بہتر ہو اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہو۔

 

