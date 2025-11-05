پنجاب کالجز ، 150 طلبہ کیلئے روبوٹکس ،مائیکرو سافٹ سرٹیفکیٹ
جدید ٹیکنالوجی موجودہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے :ڈائریکٹر اصغر علی کا خطاب
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )جدید ٹیکنالوجی موجودہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے ،کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی کی بنیادی وجہ تعلیم ہے ، آج پوری دنیا میں سائنس اور آئی ٹی کے شعبہ کو ترجیحی بنیادوں پر فوکس کیا جارہا ہے اور اس میں دن بدن جدت آتی جارہی ہے ، ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنس،آئی ٹی کے شعبہ میں آگاہی دیں اور اس سلسلے میں پنجاب گروپ آف کالجز نہایت کلیدی کردار ادا کررہا ہے ۔ ان خیالات کا اظہار پنجاب گروپ آف کالجز سیالکوٹ کے ڈائریکٹر اصغر علی نے 150 سے زائد طالبات میں ڈیجیٹل لیٹریسی ،
جدید ٹیکنالوجی، سافٹ وئیر کی مہارت میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والوں میں روبوٹکس اور مائیکرو سافٹ سرٹیفکیشن سرٹیفکیٹ تقسیم کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ انٹرمیڈیٹ لیول کے طلبا کو یہ چیزیں ضرور سیکھنی چا ہئیں اور جب آپ پریکٹیکل کرکے اس لیول پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ آن لائن پراجیکٹ، ڈیٹا مینجمنٹ،کاغذات کی چھان بین سمجھ لیتے ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ۔ یہ جو آپ کو سرٹیفکیٹ د ئیے جارہے ہیں یہ دیکھنے میں تو کاغذ کا ٹکڑا ہے پر جب یہ آپ کی سی اوی میں لگے گا تو اس کا وزن بہت بڑھ جاے گا اور یہ انٹرنیشنل لیول کا سرٹیفکیٹ آپ کے تعلیم کے شعبے میں آگے بڑھنے آپ کی عزت و وقار میں بہت کام آئے گا۔