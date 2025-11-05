ملکوال :پیرا فورس کی قصابوں، سبزی فروش اور کریانہ سٹورز کیخلاف کارروائی
ملکوال(نمائندہ دنیا)پیرا فورس کی قصابوں، سبزی فروش اور کریانہ سٹورز کیخلاف کارروائی، سرکاری نرخ سے زائد قیمت اور پیمانہ کم ہونے پر ہزاروں روپے جرمانے کئے گئے ۔
پیرا فورس ملکوال کے انچارج آفیسر اسامہ سعید نے گزشتہ روز سپیشل برانچ پولیس کی رپورٹ پر قصاب مارکیٹ میں چھاپہ مار کر 8 قصابوں کو گوشت سرکاری نرخنامہ سے زائد پر فروخت کرنے پر جرمانے کئے ۔ رانا چوک میں ایک سبزی فروش کو ترازو کا پیمانہ کم ہونے پر 5 ہزار روپے جرمانہ کر دیا۔