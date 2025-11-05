صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکوال :پیرا فورس کی قصابوں، سبزی فروش اور کریانہ سٹورز کیخلاف کارروائی

  • گوجرانوالہ
ملکوال(نمائندہ دنیا)پیرا فورس کی قصابوں، سبزی فروش اور کریانہ سٹورز کیخلاف کارروائی، سرکاری نرخ سے زائد قیمت اور پیمانہ کم ہونے پر ہزاروں روپے جرمانے کئے گئے ۔

پیرا فورس ملکوال کے انچارج آفیسر اسامہ سعید نے گزشتہ روز سپیشل برانچ پولیس کی رپورٹ پر قصاب مارکیٹ میں چھاپہ مار کر 8 قصابوں کو گوشت سرکاری نرخنامہ سے زائد پر فروخت کرنے پر جرمانے کئے ۔ رانا چوک میں ایک سبزی فروش کو ترازو کا پیمانہ کم ہونے پر 5 ہزار روپے جرمانہ کر دیا۔

 

