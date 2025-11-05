صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کالجز کے زیر اہتمام اساتذہ میں لانگ سروس ایوارڈ تقسیم

  • گوجرانوالہ
طالبعلم کو خرافات سے بچانے کیلئے تنہائی کا شکار نہ ہونے دیں :شہزاد رفیق

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)پنجاب کالجز گوجرانوالہ کے زیر اہتمام اساتذہ کے اعزاز میں لانگ سروس ایوارڈ کی تقسیم اور سالانہ ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن پنجاب کالجز شہزاد رفیق ، پرنسپل محمد سلمان ، رئیس احمد چٹھہ ، محمد عمران ، عالیہ صادق ، شہزادی عارف ، آمنہ ناصر ،ڈین پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس ،وائس پرنسپلز اور اساتذہ کثیر تعداد میں موجود تھے ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہزاد رفیق نے کہاکہ درس و تدریس کا شعبہ معاشرے میں انتہائی معزز اور پیغمبرانہ شعبہ ہے جس کو ہر سطح پر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ، استاد اپنے طالبعلم کی نہ صرف تعلیم کا خیال رکھتا ہے بلکہ اس کی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دیتا ہے تاکہ وہ معاشرے کا مفید فرد بن سکے ۔

انہوں نے نہ صرف اساتذہ بلکہ والدین پر خصوصی زور دے کر کہا کہ وہ طالبعلم کو تنہائی کا شکار نہ ہونے دیں بلکہ اسکو زیادہ سے زیادہ وقت دیں تاکہ وہ خرافات کا شکار نہ ہو اور اپنا سارا وقت پڑھائی اور مثبت سرگرمیوں پرصرف کرے ۔ انہوں نے اساتذہ سے کہا کہ وہ خوش قسمت ہیں کہ جو پنجاب گروپ آف کالجز جیسے پاکستان کے سب سے بڑے اور معزز ادارے کے ساتھ منسلک ہیں جو اساتذہ کی ہر ممکن عزت افزائی اور خراج تحسین پیش کرتا رہا ہے ۔ تقریب میں 5سے 25 سال تک درس وتدریس کی خدمات سر انجام دینے والے اساتذہ کو ایوارڈ ز اور سرٹیفکیٹ دئیے گئے ، تمام اساتذہ کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام بھی کیا گیا۔ 

 

