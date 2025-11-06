صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :خاتون سمیت5 افراد نے 2 بہنوں کو اغواکرلیا

  • گوجرانوالہ
کامونکے :خاتون سمیت5 افراد نے 2 بہنوں کو اغواکرلیا

کامونکے (نامہ نگار )خاتون سمیت5افراد نے 2 بہنوں کو اغواکرلیا۔گزشتہ روز موضع راجہ کے (م)کی بیٹیاں 17سالہ بیٹی(ش) اور بارہ سالہ(س) گھر میں اکیلی تھیں کہ عثمان،اکرم،نمرہ اور دو نامعلوم افراد انہیں اغوا کرکے لے گئے ۔صدر پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

خاتون سمیت5افراد نے 2 بہنوں کو اغواکرلیا۔گزشتہ روز موضع راجہ کے (م)کی بیٹیاں 17سالہ بیٹی(ش) اور بارہ سالہ(س) گھر میں اکیلی تھیں کہ عثمان،اکرم،نمرہ اور دو نامعلوم افراد انہیں اغوا کرکے لے گئے ۔صدر پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ ،پائل فاؤنڈیشن کا نصف کام مکمل

مریم اورنگزیب اور حنیف عباسی ملا قات، ریلوے کے ترقیاتی منصوبوں پر اتفاق

نئے کینیڈین ہائی کمشنر کی گورنر پنجاب سے ملاقات

مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کیلئے ساڑھے 4 ارب منظور

فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کیلئے فنڈزکے تعین کا فیصلہ

جنرل ہسپتال :پروسٹیٹ کے جدید علاج کا کامیاب تجربہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن