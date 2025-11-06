صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریلوے لائن کے نزدیک پارک میں لنڈا بازار قائم

  • گوجرانوالہ
ریلوے لائن کے نزدیک پارک میں لنڈا بازار قائم

دوسرے شہریوں سے آ ئے لوگوں کا پارک پر قبضہ ، حادثات کا خدشہ

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)گوجرانوالہ کے علاقہ محلہ شمس آباد میں ریلوے لائن کے نزدیک قائم پارک میں ریڑھی لنڈا بازار قائم ہو گیا جس کے باعث حادثات کا خدشہ بڑھ گیا ،لنڈے بازار میں دوسرے شہروں سے آئے لوگوں نے ڈیرے جما رکھے ہیں ۔اہل محلہ نے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کو اس بازار کے ہٹانے کی درخواست دے دی۔درخواست میں اہل محلہ نے ڈی سی گوجرانوالہ سے مطالبہ کیا ہے کہ محلہ شمس آباد کے سامنے ضلعی انتظامیہ نے ریلوے لائن کے ساتھ کوڑا کر کٹ اٹھا کر ایک چھوٹا سا پارک بنادیا تھاجس کا نام شمس آباد پارک ہے ۔اب کچھ برسوں سے ریلوے انتظامیہ ہر سال سردیوں میں ریڑھی بازار لگوا دیتی ہے جو غیر قانونی ہے ۔درخواست میں اہل محلہ کی جانب سے نشاندہی کی کہ بازار میں دوسرے شہروں سے آئے لوگوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں جو پرانے جوتے فروخت کرتے ہیں۔یہ بازار ریلوے لائن کے بالکل نزدیک ہے اس سے حادثات کا بھی خدشہ بڑھ گیا ہے ۔ریلوے انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ جگہ لیز پر دی گئی ہے لیکن کاغذات کے مطابق اس ریڑھی بازار کی جگہ آبادی سے دور بنتی ہے ۔لہذا اس غیر قانونی بازار کو یہاں سے ختم کر ایا جائے اور پارک کو اہل محلہ کیلئے بحال کیا جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ ،پائل فاؤنڈیشن کا نصف کام مکمل

مریم اورنگزیب اور حنیف عباسی ملا قات، ریلوے کے ترقیاتی منصوبوں پر اتفاق

نئے کینیڈین ہائی کمشنر کی گورنر پنجاب سے ملاقات

مختلف سیکٹرز کی ترقیاتی سکیموں کیلئے ساڑھے 4 ارب منظور

فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کیلئے فنڈزکے تعین کا فیصلہ

جنرل ہسپتال :پروسٹیٹ کے جدید علاج کا کامیاب تجربہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن