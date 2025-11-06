صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

25462نئے یونٹس کا محکمہ ایکسائز کے سسٹم میں اندراج

  • گوجرانوالہ
25462نئے یونٹس کا محکمہ ایکسائز کے سسٹم میں اندراج

گوجرانوالہ ، سیالکوٹ ،نا رووال کے یو نٹس شامل ، ریونیو میں اضا فہ ہوگا

گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ گوجرانوالہ نے 25462نئے یونٹس کا سسٹم میں اندراج کر لیا جس سے سالانہ 6 کروڑ سے زائدمزید ریونیو اکٹھا ہو گا۔بتایا گیا ہے کہ گوجرانوالہ میں ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی پراپرٹی برانچ کے 2لاکھ 68ہزار 900یونٹس ہیں جس میں کمرشل اور رہائشی جائیدادیں شامل ہیں۔ڈی جی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن پنجاب کے ڈیجیٹائزیشن منصوبہ کے تحت گوجرانوالہ ڈویژن میں25ہزار 462نئے یونٹس کا اندراج کیا گیا ہے جس میں 20851یونٹس گوجرانوالہ میں ہیں جبکہ 570نئے یونٹس نارووال اور4ہزار یونٹس سیالکوٹ میں ہیں۔جن نئے یونٹس کو شامل کیا گیا ہے ان میں واپڈا ٹاؤن ،سٹی ہا ئوسنگ باغبانپورہ ،گارڈن ٹاؤن ،کنگنی والا،موڑ ایمن آباد،شیخوپورہ روڈ ،چھیچھروالی ،دھلے ،نوشہروہ ورکاں اور شاہین آباد شامل ہے ۔ان علاقوں میں شہریوں کی منقولہ جائیداد مسنگ تھی جس کا اب ایکسائز کے سسٹم میں اندراج ہو چکا ہے ۔ڈائریکٹر ایکسائز ثوبیہ مالک کا کہنا ہے کہ گوجرانوالہ نے ریکارڈ ٹیکس ریکوری کر کے پہلے پنجاب بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی تاہم ڈیجیٹائزیشن سسٹم کے مطابق جو جو یونٹس مس تھے ان کا اندراج سسٹم میں کر لیا گیا ہے اس سے محکمہ کے ریونیو میں مزید اضافہ ہو گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

پنجاب حکومت نے ملتان ایونیو منصوبہ کی منظوری دے دی

صنعتی و شہری تحفظ کیلئے سول ڈیفنس کا کردار کلیدی :میاں بختاور

زکریا یونیورسٹی کی علاقائی حدودپر پابندی ختم کر دی گئی

میپکو اور رینجرز کا بجلی چوروں و نادہندگان کیخلاف آپریشن

ملزموں نے دولڑکیاں اغوا کرلیں ، مقدمات درج

فضائی آلودگی پھیلانے پر پانچ افراد کے خلاف مقدمہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن