سمبڑیال:دھواں اگلتی فیکٹریاں،بھٹے سموگ کا باعث،بیماریاں پھیلنے لگیں،انتظامیہ کی چشم پوشی
انتظامی افسر فیلڈ میں نکل کر موثر کارروائیاں کرنے کے بجائے دفاتر تک محدود ہوکر رہ گئے ،ریت مٹی سے اوور لوڈ ٹریکٹر ٹرالیاں، دھواں چھوڑتی گاڑیاں آلود گی میں اضافے کا با عث بننے لگیں
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )انتظامیہ کی طرف سے سموگ پھیلانے والے عناصر کیخلاف کارروائی نہ ہونے پر سمبڑیال بھر میں سموگ کے پھیلاؤ میں دن بدن اضافہ ہونے لگا، انتظامی افسر فیلڈ میں نکل کر موثر کارروائیاں کرنے کے بجائے دفاتر تک محدود ہوکر رہ گئے ، اڈاساہووالہ کے قریب فیکٹریاں، ریت مٹی سے اوور لوڈ ٹریکٹر ٹرالیاں، دھواں چھوڑتی گاڑیاں آلود گی میں اضافے کا با عث بننے لگیں۔ تفصیلات کے مطابق مقامی انتظامیہ شہر اور گردو نواح میں سموگ پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے بااثر افراد کے خلاف کارروائی کرنے سے گریزاں ہے اور مبینہ طورپر مال پانی وصول کر کے چشم پوشی اختیار کئے ہوئے ہیں ،ای پی زیڈ اور اڈابیگووالہ کے قریب قائم فیکٹریوں ،فصلوں کی باقیات جلانے ،زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹوں سے پیدا ہونیوالے زہریلا دھو یں سے شہریوں کی اکثریت وبائی امراض بالخصوص آنکھ، گلے ، کھانسی میں مبتلا ہو رہی ہے ۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز، چیف سیکرٹری پنجاب، کمشنر گوجرانوالہ، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ سے صورتحال کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔