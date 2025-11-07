سول ڈیفنس کے ذریعے شہریوں کی مدد کرینگے :فیصل سلطان
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کیلئے محکمہ سول ڈیفنس کے ذریعے شہریوں کی مدد اور رہنمائی کی جائیگی۔ ان خیالات کا اظہار ایڈیشنل ڈی سی (جنرل)فیصل سلطان نے محکمہ سول ڈیفنس کے زیر اہتمام پنجاب یونیورسٹی کیمپس گوجرانوالہ میں تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے کیا۔
