صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر حافظ اعظم گوجرانوالہ کی شیخ برادری کے صدر منتخب

  • گوجرانوالہ
ڈاکٹر حافظ اعظم گوجرانوالہ کی شیخ برادری کے صدر منتخب

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)شیخ برادری نے متفقہ طور پرڈاکٹر حافظ اعظم شیخ کوگوجرانوالہ کی شیخ برادری کا صدر منتخب کر لیا ۔ وہ مخلص، باکردار اور سماجی خدمت کے جذبے سے سرشار شخصیت ہیں۔انکا کہنا ہے کہ وہ ساری برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے اور اسکی فلاح و بہبود کے لیے اہم کردار ادا کرینگے ۔

شیخ برادری نے متفقہ طور پرڈاکٹر حافظ اعظم شیخ کوگوجرانوالہ کی شیخ برادری کا صدر منتخب کر لیا ۔ وہ مخلص، باکردار اور سماجی خدمت کے جذبے سے سرشار شخصیت ہیں۔انکا کہنا ہے کہ وہ ساری برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے اور اسکی فلاح و بہبود کے لیے اہم کردار ادا کرینگے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

کردار سازی سے کرپشن کا مقابلہ کیا جاسکتا،کلثوم پراچہ

جامعہ زکریا میں ویٹرنری فیکلٹی کی شجرکاری مہم کا انعقاد

ڈی پی او وہاڑی کا میلسی کے تھانوں ا و رخدمت مرکز کا دورہ

ڈپٹی کمشنر کا ریونیو ٹیم کو ٹارگٹس مکمل کرنے کا حکم

این او سی کے بغیر چلنے والا پٹرول پمپ سیل کردیا گیا

حکومت خصوصی بچوں کو یکساں مواقع فراہم کررہی :عمرانہ توقیر

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ