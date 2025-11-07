ڈاکٹر حافظ اعظم گوجرانوالہ کی شیخ برادری کے صدر منتخب
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)شیخ برادری نے متفقہ طور پرڈاکٹر حافظ اعظم شیخ کوگوجرانوالہ کی شیخ برادری کا صدر منتخب کر لیا ۔ وہ مخلص، باکردار اور سماجی خدمت کے جذبے سے سرشار شخصیت ہیں۔انکا کہنا ہے کہ وہ ساری برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے اور اسکی فلاح و بہبود کے لیے اہم کردار ادا کرینگے ۔
