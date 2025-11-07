ٹریفک حادثات : متعدد افراد زخمی
کامونکے (نامہ نگار) ٹریفک حادثات میں متعدد افراد زخمی ۔ گذشتہ روزٹبہ محمد نگر کا پینتیس سالہ احسن موٹر سائیکل سے گرکر شدید زخمی ہوگیا۔دیگر ٹریفک حادثات میں محمد شاہ، عمر، طارق، مدثر، متین اور فیاض شدید زخمی ہوگئے ۔زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کردیا گیا۔
