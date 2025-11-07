سموگ سے آگاہی اورگندم کی پیداوار بڑھانے کی مہم
حکومت کاشتکاروں کی خوشحالی کیلئے بھرپور اقدامات اٹھارہی ، اعظم مغل
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر،سٹاف رپورٹر)محکمہ زراعت( توسیع)تحصیل گوجرانوالہ کے زیر اہتمام ممبر صوبائی اسمبلی نواز چوہان اور سابق ایم این اے حاجی عبدالروف مغل کے ڈیرے /آفس پر ملاقات کے دوران گندم کی کاشت (پیداوار)میں اضافہ، سموگ پر کنٹرول کے سلسلہ میں آگاہی دی گئی ۔فی ایکڑ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے کاشتکاری کے مختلف طریقوں بارے تربیت دی گئی تاکہ انکی فی ایکڑ آمدنی میں اضافہ کیا جا سکے ۔
اسی طرح فصلوں کو جلانے سے پیدا ہونے والے سموگ کے مضر اثرات اور خلاف ورزی پر قانونی کارروائیوں بارے بھی آگاہ کیاگیا۔ پرنسپل ایگریکلچر آفیسر/اے ڈی اے (توسیع) گوجرانوالہ اعظم مغل نے اس موقع پر کہا حکومت پنجاب ملک میں زراعت کی ترقی اور کاشتکاروں کی خوشحالی کیلئے بھرپور اقدامات اٹھارہی ہے ۔ اس موقع پر فیلڈ اسسٹنٹ بابر گجر اوربلال خاں بھی موجود تھے ـ۔