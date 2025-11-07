سٹی ریلوے سٹیشن کاپلیٹ فارم پارکنگ سٹینڈ بن گیا
تاریخی عمارت چندروز قبل بحا ل، ادبی بیٹھک بنایاگیا،سامنے پارکنگ بن گئی حکام پارکنگ سٹینڈ ختم کرکے تاریخی ورثے کی حفاظت کریں:شہریوں کامطالبہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)سٹی ریلوے سٹیشن کاپلیٹ فارم پارکنگ سٹینڈ میں تبدیل ،چند روز قبل ضلعی انتظامیہ نے تاریخی ریلوے سٹیشن کی خستہ حال عمارت کی ازسر نو تعمیر کر کے ادبی بیٹھک کا افتتاح کیا تھا جسکے سامنے پارکنگ سٹینڈ بن گیا ۔گوجرانوالہ میں جی ٹی روڈ پر واقع 144 سال پرانے ریلوے سٹیشن کی تزئین و آرائش کے بعد کمشنر نوید حیدر شیرازی اور ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے اسکا باقاعدہ افتتاح کیا تھا۔اس مقام کو اب شہریوں کیلئے ادبی، ثقافتی اور علمی سرگرمیوں کے فروغ کے مرکز کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔
یہاں مشاعرے ، کتاب میلوں، مصوری کی نمائشوں اور دیگر فنونِ لطیفہ سے متعلق سرگرمیوں سے شہر میں علمی وادبی ماحول کو فروغ ملے گا لیکن اس ادبی بیٹھک کے سامنے پلیٹ فارم پارکنگ سٹینڈ میں تبدیل ہو گیا ہے جہاں گاڑیاں کھڑی کر کے پیسے لئے جارہے ہیں ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ایک طرف انتظامیہ تاریخی ورثہ بحال کر رہی ہے لیکن دوسری طرف پلیٹ فارم کے سامنے گاڑیاں کھڑی کرنے سے ادبی بیٹھک چھپ کررہ گئی ہے ، حکام سے اپیل ہے کہ وہ اس تاریخی ورثے کی حفاظت میں کردار ادا کریں، پلیٹ فارم سے پارکنگ سٹینڈ کوفوری ختم کیا جائے ۔