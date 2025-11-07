صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری پرگھریلو ملازمہ دو بیٹیوں سمیت گرفتار ، زیورات برآمد

  • گوجرانوالہ
چوری پرگھریلو ملازمہ دو بیٹیوں سمیت گرفتار ، زیورات برآمد

جلالپور بھٹیاں (نمائندہ دنیا )ایس ایچ او سٹی پنڈی بھٹیاں انسپکٹر رائے بلال حسن نے ٹیم کے ہمراہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈیڑھ ماہ قبل محلہ مردان شاہ میں ہونے والی 85 لاکھ سے زائد مالیت کی چوری کاسراغ لگا لیا۔

کارروائی کے دوران گھریلو ملازمہ ریحانہ زوجہ ارشد کو دو بیٹیوں سمیت گرفتار کر کے چوری شدہ طلائی زیورات برآمد کر لیے گئے ۔ ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر نے پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے کہا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

شہر کے متعدد منصوبوں پر روڈ لائٹس بند ‘ شہری پریشان

کیتھ لیبز کو خصوصی وقف ایمبولینس کی فراہمی پر اتفاق

ریلیف آپریشن کا خرچ سوسائٹی مالک سے وصولی کی سفارش

سرکلر روڈ پر فٹ پاتھ ، گاڑیوں کیلئے پارکنگ بنانے کی ہدایت

ریگولر بنیادوں پر ایم ڈی پی ٹی وی کی تقرری کی ہدایت

پنجاب پبلک سروس کمیشن 6 محکموں کے نتائج کا اعلان

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ