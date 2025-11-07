چوری پرگھریلو ملازمہ دو بیٹیوں سمیت گرفتار ، زیورات برآمد
جلالپور بھٹیاں (نمائندہ دنیا )ایس ایچ او سٹی پنڈی بھٹیاں انسپکٹر رائے بلال حسن نے ٹیم کے ہمراہ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈیڑھ ماہ قبل محلہ مردان شاہ میں ہونے والی 85 لاکھ سے زائد مالیت کی چوری کاسراغ لگا لیا۔
کارروائی کے دوران گھریلو ملازمہ ریحانہ زوجہ ارشد کو دو بیٹیوں سمیت گرفتار کر کے چوری شدہ طلائی زیورات برآمد کر لیے گئے ۔ ڈی پی او حافظ آباد عاطف نذیر نے پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے کہا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے ۔