دولڑکیاں 5تولے زیورات 2لاکھ 53ہزارنقدی سمیت اغوا
ڈسکہ(نمائندہ دنیا)طالبہ سمیت دولڑکیاں اغوا کرلی گئیں۔ اپناٹاؤن کے رشید کی بیٹی (ع )کو ملزم علی رضا، عدنان، عاصمہ بی بی، شبنم بی بی، ریاست اور زین گھر سے کیری ڈبہ میں لے گئے اور سیف الماری میں پڑے 5تولے زیورات اور دولاکھ 53ہزارروپے بھی غائب تھے ۔ستراہ کے ثمر پرویز کی ہمشیرہ 15سالہ (ب) جو کلاس نہم کی طالبہ ہے سکول گئی مگر چھٹی کے بعد بھی گھر نہ آئی شبہ ہے کہ نامعلوم نے اغوا کرلیا ۔ پولیس نے مقدمات درج کر لئے ۔
