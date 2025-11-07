محکمہ سپیشل ایجوکیشن کے زیر اہتمام سالانہ سپورٹس گالا
خصوصی بچوں نے کھیلوں میں حصہ لیا ، پوزیشن ہولڈرزکو انعامات تقسیم
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)سپیشل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ گوجرانوالہ کے زیر اہتمام سالانہ سپورٹس گالا 2025 نا صرف خصوصی بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا بہترین موقع ثابت ہوا بلکہ معاشرے میں شمولیت، ہم آہنگی اور امید کا پیغام بھی لے کر آیا۔ ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی جبکہ ڈسٹرکٹ آفیسر سپیشل ایجوکیشن اسد للہ ،ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ منورحسین، تحصیل سپورٹس آفیسر رانا فرمان،نئیر بشیر ،کوآرڈینیٹر شفاعت عباس نقوی ڈویژنل سپورٹس فوکل پرسن مہوش اعوان،ڈپٹی ڈویژنل سپورٹس فوکل پرسن ماریہ بٹ ، اساتذہ اور بچوں نے شرکت کی ۔
ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے کہا خصوصی بچے ہماری توجہ، محبت اور حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں۔ حکومت خصوصی تعلیم کے فروغ کیلئے بھرپور اقدامات کر رہی ہے ۔ سپورٹس گالا میں خصوصی بچوں نے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا جن میں ریس، لانگ جمپ، ویل چیئر ریس اور کرکٹ شامل تھیں۔ سپورٹس گالا کا افتتاح سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر عطیہ ارشد ملک نے کیا انہوں نے سپیشل بچوں کے ٹیلنٹ اور اساتذہ کی محنت اور تقریب کے نظم و ضبط کو سراہا ۔آخر میں ڈی او سپیشل ایجوکیشن اسد اللہ نے سپورٹس گالا کے انعقاد پر اساتذہ، منتظمین اور والدین کو مبارکباد پیش کی۔ تقریب کے اختتام پر پوزیشن ہولڈر بچو کو انعامات تقسیم کیے گئے ۔