طالبعلم لٹ گیا،3مقامات سے لاکھوں کی اشیاچوری

  • گوجرانوالہ
طالبعلم لٹ گیا،3مقامات سے لاکھوں کی اشیاچوری

ڈاکو نقدی ،موبائل لے اڑے ،کیبل کی تار،موٹر سائیکل ،سامان غائب

 راہوالی(نمائندہ دنیا )کالج کے طلباسے ڈاکوؤں نے 200روپے بھی نہ چھوڑے نقدی اور ہزاروں روپے مالیتی موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے ۔ تھانہ کینٹ کے علاقہ ترگڑی کا رہائشی طاہر اظہار اسلامیہ کالج کا سٹوڈنٹ نو بجے رات کالج سے واپسٍ گھر آرہا تھا کہ مقبول ٹاؤن کے قریب دو موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے موبائل اور 200روپے چھین لیے ۔

چور علامہ اقبال ٹاؤن کے رہائشی احسان اﷲ باجوہ کی گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل چرا کر لے گئے ۔ چور تین لاکھ کی فائبر کیبل تار کاٹ کر لے گئے ۔ اطلاع پر کہ گلشن کالونی منڈیالہ وڑائچ میں پاسپورٹ آفس کے بالمقابل جی ٹی روڈ کمپنی کی سروسز معطل ہو چکی ہے چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ چور کیبل تار کاٹ کر لے گئے ہیں ۔ڈی سی کالونی سواں بلاک کے رہائشی ملک منیب اکرم کے گھر سے چور پانی والا پائپ ،سکریپ سامان لے گئے ۔

 

