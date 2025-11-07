صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رومانیہ کے سفیر کی ائیر سیال کے عہدیداروں سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
رومانیہ کے سفیر کی ائیر سیال کے عہدیداروں سے ملاقات

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )رومانیہ کے سفیر ڈان سٹوئنسکو اور فیملی نے ائیر سیال کے عہدیداروں سے ملاقات کرکے ان سے باہمی تجارتی امور پر تبادلہ خیال کیا اور رومانیہ کے سفیر ڈان سٹوئنسکو کی بیوی اور بچیاں واپس روانہ ہوگئیں۔ ہوائی جہاز میں ڈان سٹوئنسکو کی اہلیہ و بچیوں نے عملہ سے ملاقات کے دوران سیاحت ودیگرامور پر تبادلہ خیال کیا۔

رومانیہ کے سفیر ڈان سٹوئنسکو اور فیملی نے ائیر سیال کے عہدیداروں سے ملاقات کرکے ان سے باہمی تجارتی امور پر تبادلہ خیال کیا اور رومانیہ کے سفیر ڈان سٹوئنسکو کی بیوی اور بچیاں واپس روانہ ہوگئیں۔ ہوائی جہاز میں ڈان سٹوئنسکو کی اہلیہ و بچیوں نے عملہ سے ملاقات کے دوران سیاحت ودیگرامور پر تبادلہ خیال کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

شہدائے جموں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، عبدالعلیم خان

شاہین چوک انڈر پاس مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے، رندھاوا

ضم اضلاع کے مستحقین کی مالی مدد یقینی بنائینگے، روبینہ خالد

کچہری چوک ری ماڈلنگ، سکولوں کے اوقات کار تبدیل

حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کیلئے کو شاں،شازیہ رضوان

ایزی پیسہ اور فاسٹ یونیورسٹی کے درمیان تعاون کا معاہدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ