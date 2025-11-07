رومانیہ کے سفیر کی ائیر سیال کے عہدیداروں سے ملاقات
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )رومانیہ کے سفیر ڈان سٹوئنسکو اور فیملی نے ائیر سیال کے عہدیداروں سے ملاقات کرکے ان سے باہمی تجارتی امور پر تبادلہ خیال کیا اور رومانیہ کے سفیر ڈان سٹوئنسکو کی بیوی اور بچیاں واپس روانہ ہوگئیں۔ ہوائی جہاز میں ڈان سٹوئنسکو کی اہلیہ و بچیوں نے عملہ سے ملاقات کے دوران سیاحت ودیگرامور پر تبادلہ خیال کیا۔
رومانیہ کے سفیر ڈان سٹوئنسکو اور فیملی نے ائیر سیال کے عہدیداروں سے ملاقات کرکے ان سے باہمی تجارتی امور پر تبادلہ خیال کیا اور رومانیہ کے سفیر ڈان سٹوئنسکو کی بیوی اور بچیاں واپس روانہ ہوگئیں۔ ہوائی جہاز میں ڈان سٹوئنسکو کی اہلیہ و بچیوں نے عملہ سے ملاقات کے دوران سیاحت ودیگرامور پر تبادلہ خیال کیا۔