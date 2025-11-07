خاوند کا بیوی پر تشدد چہرہ شدید زخمی ہو گیا
راہوالی(نمائندہ دنیا،نامہ نگار )خاوند کا بیوی پر تشدد ،چہرہ شدید زخمی ہو گیا۔ محلہ شریف فارم کے رہائشی علی شہزاد ہاشمی نے گھریلو جھگڑے پر اپنی بیوی (ش )پر اس قدر تشدد کیا کہ اسکا چہرہ شدید زخمی ہو گیا جبکہ چھڑانے کے لیے اسکی بہن آگے بڑھی تو اسے بھی گریبان سے پکڑ کر دھکے دیئے ۔ کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔
