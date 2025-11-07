صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے کم عمر بچوں کوبھی کام پر رکھ لیا

  • گوجرانوالہ
موترہ(نامہ نگار)ڈسکہ میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے کم عمر بچوں کوبھی کام پر رکھ لیا ۔ڈسکہ شہر میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی صفائی کروانے ناکام تھی اب اس نے چائلڈ لیبر ایکٹ کی بھی دھجیاں اڑاتے ہوئے اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کو کام پر رکھ لیا ہے۔۔۔

بچے بھی گلی محلوں میں کوڑا اٹھاتے اورسالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی وردیاں پہن کر سڑکوں پر صفائی کرتے نظر آتے ہیں اور بعض تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی پک اپ کیساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ شہریوں نے وزیراعلیٰ سے نوٹس لینے کامطالبہ کیاہے۔

 

