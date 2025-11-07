برقعہ پوش ڈاکولیڈیز پرس و دیگر سامان چھوڑ کر فرار
ہیڈبمبانوالہ(نامہ نگار)برقعہ پوش ڈاکو اہل خانہ کے شور مچانے پرلیڈیز پرس اور دیگر سامان چھوڑ کر فرار ہو گئے ۔ تھانہ بمبانوالہ کے علاقہ کنڈن بیان میں 2 ڈا کو مہمان بن کر ملک مجید کے گھر داخل ہو گئے اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا ۔
گھر والوں کو شک گزرا ، خواتین نے شور مچانا شروع کر دیا،ملک مجید کی مزاحمت پر ڈاکو لیڈیز پرس ایک عدد خنجر اور جوتا چھوڑ کر بھاگ گئے ۔سمبڑیال روڈ کلینک کے سامنے سے فرمان الحق قاضی ،مین بازار کے باہر سے عرفان ، منڈیکی گورائیہ پوسٹ آفس کے باہر سے عابد خورشید کی موٹر سائیکلیں چوری ہوگئیں ۔ پولیس نے مقدمات درج کر لئے ۔