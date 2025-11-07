صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر یو جے کے وفدکالالہ موسیٰ پہنچنے پر شاندار استقبال

  • گوجرانوالہ
لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا)ریجنل یونین آف جرنلسٹس (آر یو جے )پاکستان کا تاریخی ٹرین مارچ لالہ موسیٰ ریلوے سٹیشن پر پہنچ گیا، لالہ موسیٰ میں نیشنل میڈیا ہوؤس کے وفد نے شہزاد راجہ کی قیادت میں ٹرین مارچ کے قائدین پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر شاندار استقبال کیا۔

استقبال کرنے والوں میں سابق صدر یاسین بٹ ،نائب صدر جمیل طاہر،سیکرٹری تقریبات میاں غضنفرعلی ،شہروزحسن شیری اور سینئر صحافی شاہدرضوان سمیت صحافیوں کی بڑی تعدادشامل تھی۔ ٹرین مارچ کی قیادت آر یو جے کے مرکزی سینئر نائب صدر طاہر شاہ، سیکرٹری جنرل عابد مغل، سیکرٹری اطلاعات شہزاد نقوی کر رہے تھے ،ٹرین مارچ دس نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری کے لیے کیا جا رہا ہے۔

 

