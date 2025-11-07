انسدادِسموگ آپریشن:چھ بھٹے سیل اور 5 مسمار کردیئے گئے
ایس او پیز کی خلاف ورزی پر بھٹہ اور فیکٹری مالکان کو مجموعی طور پر 15لاکھ جرمانہ
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا،نامہ نگار)محکمہ تحفظ ماحولیات نے سموگ کا باعث بننے اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر بھٹہ اور فیکٹری مالکان کو مجموعی طور پر 15لاکھ روپے جرمانہ جبکہ چھ بھٹے سیل اور پانچ کو مسمار کر دیا ۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تحفظ ماحولیات نویدا حمد کی سربراہی میں انسداد سموگ ٹیموں کی جانب نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر تے ہوئے دھواں چھوڑنے اور بغیر زگ زیگ ٹیکنالوجی چلنے والے چھ بھٹے سیل اور پانچ مسمار کر دیئے ۔
ایس او پیز کی خلاف ورزی پر متعدد بھٹہ مالکان کو گیارہ لاکھ جبکہ فضائی آلودگی اور سموگ کا باعث بننے والی متعدد فیکٹری مالکان کو چار لاکھ جرمانہ کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر حافظ آبادنے کسانوں،زمینداروں،بھٹہ و فیکٹری مالکان کو واضح ہدایات جاری کرتے کہا ہے کہ سموگ کی روک تھام کے حوالہ سے حکومت پنجاب کے احکامات پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائیگا،فصلوں کی باقیات جلانے ،دھواں چھوڑنے والے بھٹیوں اور فیکٹری مالکان کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری رہیگا۔