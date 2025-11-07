مختلف واقعا ت میں لاکھوں روپے کاسامان چوری ہوگیا
تتلے عالی(نامہ نگار)مختلف واقعا ت میں لاکھوں روپے مالیتی سامان چوری ہوگیا۔ ارتالی ورکاں میں اعظم کے ڈیرہ سے ایل سی ڈی اور لائسنسی پسٹل چوری ہوگیا،کوٹلی منسو میں زمیندار مالک کے کھیتوں سے تین لاکھ روپے مالیتی پیٹر انجن،پنکھا40لیٹر ڈیزل چوری ہوگیا،چیلیکی میں بلال کا پانی والا پنکھاچوری ہوگیا،، کوٹ بلال میں اسلم کے کھیتوں سے ایک لاکھ20ہزار روپے مالیتی پانی والا پنکھا چوری ہوگیا۔تتلے عالی پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔
