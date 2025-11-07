نہروں کے کنارے باڑے قائم ، آبی ذخائر آلودہ ہونے لگے
جانوروں کا گوبر نہروں میں گرانا شروع کر دیا ،ٹیل تک پانی کا پہنچنا محال
تتلے عالی(نامہ نگار)تتلے عالی کے نواحی علاقہ کی نہر وں کے کناروں پر مویشی باڑے قائم ،گوبر سے آبی ذخائر آلودہ ہونے لگے ۔ موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی تتلے عالی اور اس کے نواحی علاقہ جات میں مویشی پال افراد نے دن کے وقت گائے ،بھینسوں کو اپر چناب،گھمن والا مائنر،گوبند پورہ مائنر،قلعہ میاں سنگھ مائنر سمیت دیگر نہروں، راجباہوں،ڈسٹری بیوٹریز کے کناروں پر باندھنا شروع کر دیا ہے جس سے نہ صرف نہروں کی پٹری برباد ہو رہی ہے بلکہ کناروں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے ۔
مویشی پال افراد نے جانوروں کا گوبر نہروں میں گرانا شروع کر دیا جس سے نا صرف آبی ذخائر آلودہ ہو رہے ہیں بلکہ بعض مقامات پر رکاوٹیں بھی کھڑی ہو گئی ہیں جس سے ٹیل تک پانی کا پہنچنا محال ہوگیا ہے ۔تتلے عالی کے مکینوں نے محکمہ انہار سے مطالبہ کیا ہے کہ نہری پٹری اور کناروں پر قائم مویشی باڑے ختم کئے جائیں اور گندگی پھیلانے والوں کیخلاف سخت کارروائی کی جائے ۔