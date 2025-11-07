صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رائل فین کے سٹاف کو ایوارڈز دینے کی تقریب

  • گوجرانوالہ
رائل فین کے سٹاف کو ایوارڈز دینے کی تقریب

گجرات(سٹی رپورٹر)ملک کے نامور بزنس مین چیف ایگزیکٹو رائل فین خاور رفیق نے رائل فین کے سیلز منیجر،پرانے ملازمین اور ایچ آر سے تعلق رکھنے والے سٹاف کو ایوارڈز دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ رائل فین کی بنیاد ہمارے والد شیخ رفیق اﷲ نے 1997ء میں رکھی ۔

رائل فین تناور درخت بن گیا تو میرے بھائی انجم رفیق اور میں نے فیکٹری میں جب قدم رکھا تو ہمارے والد نے ہمیں تمام فیصلوں کا اختیار دیا جس پر عمل کرتے ہوئے ہم نے رائل فین کی ترقی کے لئے بڑے قدم اٹھائے ۔آج فہد رفیق، عمیر رفیق، عماد رفیق کمپنی میں جدت لے کر آئے ہیں ۔ڈائریکٹر فہد رفیق نے کہا رائل فین کمپنی اب پروفیشنل اور انٹرنیشنل کمپنی کی طرف بڑھ رہی ہے ۔ ڈائریکٹر عمیر رفیق نے کہا رائل فین بہت جلد انٹرنیشنل سطح پر اپنا مقام حاصل کرے گی۔ ملازمین ہمارا اثاثہ ہیں۔ حاجی شفیق سول ڈسٹری بیوٹر نے خطاب میں ایوارڈ حاصل کرنے والے ملازمین کو مبارکباد دی اور کہا کہ رائل فین کے ساتھ کام کر کے تمام ٹارگٹ پورے کئے ۔ شیخ انجم رفیق، شیخ خاور رفیق نے بڑی حوصلہ افزائی کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پیپلز بس ، ای وی ٹیکسی کو سیف سٹی نیٹ ورک سے منسلک کرنیکا فیصلہ

سیف سٹی کیمروں کی مدد سے سنگین وارداتوں میں ملوث 11 ملزمان پکڑے گئے

9روز میں 37ہزار ای چالان ،مالیت 8کروڑ سے زائد

ڈمپر ٹکر کیس:لیاقت محسود کی عبوری ضمانت میں 11نومبر تک توسیع

ٹریفک حادثات میں دو افراد چل بسے

سگ گزیدگی سے 4معصوم بچے زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ