رائل فین کے سٹاف کو ایوارڈز دینے کی تقریب
گجرات(سٹی رپورٹر)ملک کے نامور بزنس مین چیف ایگزیکٹو رائل فین خاور رفیق نے رائل فین کے سیلز منیجر،پرانے ملازمین اور ایچ آر سے تعلق رکھنے والے سٹاف کو ایوارڈز دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہاکہ رائل فین کی بنیاد ہمارے والد شیخ رفیق اﷲ نے 1997ء میں رکھی ۔
رائل فین تناور درخت بن گیا تو میرے بھائی انجم رفیق اور میں نے فیکٹری میں جب قدم رکھا تو ہمارے والد نے ہمیں تمام فیصلوں کا اختیار دیا جس پر عمل کرتے ہوئے ہم نے رائل فین کی ترقی کے لئے بڑے قدم اٹھائے ۔آج فہد رفیق، عمیر رفیق، عماد رفیق کمپنی میں جدت لے کر آئے ہیں ۔ڈائریکٹر فہد رفیق نے کہا رائل فین کمپنی اب پروفیشنل اور انٹرنیشنل کمپنی کی طرف بڑھ رہی ہے ۔ ڈائریکٹر عمیر رفیق نے کہا رائل فین بہت جلد انٹرنیشنل سطح پر اپنا مقام حاصل کرے گی۔ ملازمین ہمارا اثاثہ ہیں۔ حاجی شفیق سول ڈسٹری بیوٹر نے خطاب میں ایوارڈ حاصل کرنے والے ملازمین کو مبارکباد دی اور کہا کہ رائل فین کے ساتھ کام کر کے تمام ٹارگٹ پورے کئے ۔ شیخ انجم رفیق، شیخ خاور رفیق نے بڑی حوصلہ افزائی کی۔