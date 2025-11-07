ہیڈمرالہ روڈ پر ڈاکوؤں نے دو خواتین کو لوٹ لیا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ کوٹلی لوہاراں کے علاقہ ہیڈمرالہ روڈ پر ڈاکوؤں نے دو خواتین کو لوٹ لیا۔منزہ جاوید اور ریحانہ وقار پیدل جارہی تھیں جنہیں بلا نمبری موٹر سائیکل سوار دو ڈاکو پستول دکھا کر جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے کر 23 ہزار روپے اور پرس چھین کر فرار ہوگئے ۔
