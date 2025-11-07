صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈمرالہ روڈ پر ڈاکوؤں نے دو خواتین کو لوٹ لیا

  • گوجرانوالہ
ہیڈمرالہ روڈ پر ڈاکوؤں نے دو خواتین کو لوٹ لیا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ کوٹلی لوہاراں کے علاقہ ہیڈمرالہ روڈ پر ڈاکوؤں نے دو خواتین کو لوٹ لیا۔منزہ جاوید اور ریحانہ وقار پیدل جارہی تھیں جنہیں بلا نمبری موٹر سائیکل سوار دو ڈاکو پستول دکھا کر جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے کر 23 ہزار روپے اور پرس چھین کر فرار ہوگئے ۔

تھانہ کوٹلی لوہاراں کے علاقہ ہیڈمرالہ روڈ پر ڈاکوؤں نے دو خواتین کو لوٹ لیا۔منزہ جاوید اور ریحانہ وقار پیدل جارہی تھیں جنہیں بلا نمبری موٹر سائیکل سوار دو ڈاکو پستول دکھا کر جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے کر 23 ہزار روپے اور پرس چھین کر فرار ہوگئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

شہدائے جموں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، عبدالعلیم خان

شاہین چوک انڈر پاس مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے، رندھاوا

ضم اضلاع کے مستحقین کی مالی مدد یقینی بنائینگے، روبینہ خالد

کچہری چوک ری ماڈلنگ، سکولوں کے اوقات کار تبدیل

حکومت خواتین کو بااختیار بنانے کیلئے کو شاں،شازیہ رضوان

ایزی پیسہ اور فاسٹ یونیورسٹی کے درمیان تعاون کا معاہدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ