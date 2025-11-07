چار وارداتوں میں نقدی زیورات اور موبائل غائب
ڈسکہ(نمائندہ دنیا)چاروارداتوں میں شہری نقدی، زیورات اور موبائل فون سے محروم ۔بھاڈے والا کے عتیق الرحمان کے گھر سے 57ہزار، طلائی کانٹے جوڑی ، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ، سمبڑیال روڈ میں عبدالرحمن کی دکان سے 10ہزار، مین بازار میں شاپنگ کے دوران اسلم کی جیب سے قیمتی موبائل چوری ، سرانوالی کے قریب ملزم نے فلک شیر سے 3ہزار اور موبائل چھین لیا ۔ پولیس نے مقدمات درج کر لئے ۔
