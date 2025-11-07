صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چار وارداتوں میں نقدی زیورات اور موبائل غائب

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ(نمائندہ دنیا)چاروارداتوں میں شہری نقدی، زیورات اور موبائل فون سے محروم ۔بھاڈے والا کے عتیق الرحمان کے گھر سے 57ہزار، طلائی کانٹے جوڑی ، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ، سمبڑیال روڈ میں عبدالرحمن کی دکان سے 10ہزار، مین بازار میں شاپنگ کے دوران اسلم کی جیب سے قیمتی موبائل چوری ، سرانوالی کے قریب ملزم نے فلک شیر سے 3ہزار اور موبائل چھین لیا ۔ پولیس نے مقدمات درج کر لئے ۔

