لڑائی جھگڑوں کے واقعات میں تین افراد زخمی

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار)لڑائی جھگڑوں کے واقعات میں تین افراد زخمی ہو گئے ۔ تتلے عالی کے محلہ فیصل کالونی میں ہمسائی کو چھت سے آنے سے منع کرنے پر خاوند جمشید نے اپنی بیوی پرمکوں،ٹھڈوں سے تشدد کیا،منہ پر مکے مارے ، گلہ دبایا شور سن کر بھائی قیصر آیا اس پر بھی تشددکیا،بیگ پور کا رہائشی رمضان ملزم عطااﷲ، اسکی بیوی،بیٹا حسنین مسلح ڈنڈے رمضان کے گھر میں داخل ہو گئے کمرے میں بند کر دیا اور ڈنڈوں سے تشدد کرتے رہے ملزم صندوق سے 20ہزار بھی لے گئے ۔

بیگ پورمیں گھر میں پتھر پھینکنے سے منع کرنے پر اشفاق ،شاہد سکنہ بیگ پور نے چار نامعلو م ساتھیوں سے ملکرصفدرکو تشدد کا نشانہ بنایا۔پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

