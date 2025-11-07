صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریڈ کمشنر اٹلی کی سینئر نائب صدر سیالکوٹ چیمبر سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ٹریڈ کمشنر اٹلی سلوہ ٹور پورانوں نے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سینئر نائب صدر مراد ارشد اور ارشد جمیل سے ملاقات کرکے ان سے باہمی تجارتی امور پر تبادلہ خیال کیا، بزنس مینوں سے باہمی تجارت کو فروغ دینے کیلئے برآمدات اور بزنس مینوں نے برآمدات کو فروغ دینے کیلئے بھرپور کردار ادا کرنے کیلئے اقدامات کی یقین دہانی کروائی ۔

