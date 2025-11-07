شہر اقبال میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) شہر اقبال میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا اور شہری کھانے پینے کی دکانوں پر امڈ آئے ۔ چوک علامہ اقبال، لہائی بازار، تحصیل بازار، گھنٹہ گھر چوک و دوسرے مقامات پر بارش کی وجہ سے روڈز اور گلیاں گلی ہوگئیں، بارش سے موسم خوشگوار ہوگیا، رنگ پورہ، محمد پورہ، پکا گڑھا، نیا میانہ پورہ، مظفر پور، حاجی پورہ اور نیکاپورہ میں بارش سے موسم بہتر ہوگیا ۔
شہر اقبال میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا اور شہری کھانے پینے کی دکانوں پر امڈ آئے ۔ چوک علامہ اقبال، لہائی بازار، تحصیل بازار، گھنٹہ گھر چوک و دوسرے مقامات پر بارش کی وجہ سے روڈز اور گلیاں گلی ہوگئیں، بارش سے موسم خوشگوار ہوگیا، رنگ پورہ، محمد پورہ، پکا گڑھا، نیا میانہ پورہ، مظفر پور، حاجی پورہ اور نیکاپورہ میں بارش سے موسم بہتر ہوگیا ۔