نیم پاگل شخص چھرا لے کر سکول میں داخل، بچے خوفزدہ

  • گوجرانوالہ
علی پور چٹھہ(تحصیل رپورٹر)گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول )علی پورچٹھہ میں سنگین سکیورٹی غفلت، نیم پاگل شخص چھرا لے کر سکول میں داخل، بچے خوفزدہ ہوگئے ۔ مین گیٹ پر گارڈ موجود نہ ہونے پر گوگا نامی نیم پاگل شخص چھرا لے کر سکول میں کمسن بچوں کے درمیان داخل ہوگیا،

جسکے باعث بچے شدید خوف و ہراس کا شکار ہو گئے ۔ ایک شخص نے موبائل سے ویڈیو بنائی تو وہ فرار ہو گیا۔ واقعہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پرانتظامیہ حرکت میں آگئی۔ ہیڈماسٹر کو اسسٹنٹ کمشنر آفس طلب کیا اورآخری وارننگ دی کہ آئندہ سکیورٹی غفلت پر سخت کارروائی ہوگی۔انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ طلبہ کا تحفظ اولین ترجیح ہے ۔

