ڈی ایس پی غازی آصف کا تبادلہ، سرفراز یوسف تعینات
جلالپور جٹاں (نامہ نگار)ڈی ایس پی صدر سرکل جلالپور جٹاں غازی آصف بیگ کا تبادلہ ،پنجاب حکومت نے سٹی سرکل گجرات ڈی ایس پی سرفراز یوسف کو صدر سرکل جلالپور جٹاں تعینات کردیا جبکہ انکے پیشرو ڈی ایس پی غازی آصف بیگ کا تبادلہ رینالہ خورد کر دیا۔
