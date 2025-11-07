صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او کی کھلی کچہریاں ،عوامی مسائل سنے ،احکامات جاری

  • گوجرانوالہ
ڈی پی او کی کھلی کچہریاں ،عوامی مسائل سنے ،احکامات جاری

جلالپور بھٹیاں(نمائندہ دنیا ) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر حافظ آباد عاطف نذیر نے دفتر ایس پی انویسٹی گیشن، دفتر ڈی ایس پی لیگل، تھانہ سٹی حافظ آباد اور اس سے ملحقہ چوکی اے ڈویژن میں کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا۔بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی اور اپنے مسائل و شکایات پیش کیں۔

ڈی پی او حافظ آباد نے تمام درخواستیں بغور سنیں اور موقع پر ہی متعلقہ افسروں کو فوری کارروائی کے احکامات جاری کیے ۔ ڈی پی او عاطف نذیر نے ہدایت کی کہ عوامی شکایات کو ترجیحی بنیادوں پر نمٹایا جائے ، انہیں کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم پر درج کیا جائے اور مقررہ مدت کے اندر فالو اَپ رپورٹ پیش کی جائے ۔

 

