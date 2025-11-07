نشہ سے روکنے پر تیزدھار آلے سے حملہ، ایک بھائی زخمی
ڈسکہ(نامہ نگار)گھر کی سیڑھیوں پر نشہ کرنے سے منع کرنے پر 2نشیؤں کا تیزدھار آلے سے حملہ، ایک بھائی زخمی ہوگیا۔تھانہ سٹی ڈسکہ کے علاقہ رحما ن پورہ کا علی رضا اپنے بھائی یوسف کے ہمراہ کام سے فارغ ہو کر گھر آرہا تھا کہ انکے گھر کی سیڑھیوں پرملزم راہول اور آصف نشہ کر رہے تھے انہوں نے انہیں منع کیا تو ملزم طیش میں آگئے اور انہیں زدوکوب کرنے لگے ملزم راہول نے ڈب سے تیز دھار آلہ نکال کر یوسف پر حملہ کیا اور لہولہان کردیا ،پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
