صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشہ سے روکنے پر تیزدھار آلے سے حملہ، ایک بھائی زخمی

  • گوجرانوالہ
نشہ سے روکنے پر تیزدھار آلے سے حملہ، ایک بھائی زخمی

ڈسکہ(نامہ نگار)گھر کی سیڑھیوں پر نشہ کرنے سے منع کرنے پر 2نشیؤں کا تیزدھار آلے سے حملہ، ایک بھائی زخمی ہوگیا۔تھانہ سٹی ڈسکہ کے علاقہ رحما ن پورہ کا علی رضا اپنے بھائی یوسف کے ہمراہ کام سے فارغ ہو کر گھر آرہا تھا کہ انکے گھر کی سیڑھیوں پرملزم راہول اور آصف نشہ کر رہے تھے انہوں نے انہیں منع کیا تو ملزم طیش میں آگئے اور انہیں زدوکوب کرنے لگے ملزم راہول نے ڈب سے تیز دھار آلہ نکال کر یوسف پر حملہ کیا اور لہولہان کردیا ،پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

گھر کی سیڑھیوں پر نشہ کرنے سے منع کرنے پر 2نشیؤں کا تیزدھار آلے سے حملہ، ایک بھائی زخمی ہوگیا۔تھانہ سٹی ڈسکہ کے علاقہ رحما ن پورہ کا علی رضا اپنے بھائی یوسف کے ہمراہ کام سے فارغ ہو کر گھر آرہا تھا کہ انکے گھر کی سیڑھیوں پرملزم راہول اور آصف نشہ کر رہے تھے انہوں نے انہیں منع کیا تو ملزم طیش میں آگئے اور انہیں زدوکوب کرنے لگے ملزم راہول نے ڈب سے تیز دھار آلہ نکال کر یوسف پر حملہ کیا اور لہولہان کردیا ،پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کریشنگ سیزن سے قبل سڑکیں مرمت،منصوبے مکمل کرنیکا حکم

غزہ ملت اسلا میہ کی امتحان گاہ صرف فلسطینی اور یمنی مسلمان سرخرو ہوئے ، سید جواد نقوی

پی پی 73 کے امیدوار سلطان علی رانجھا کی انتخابی مہم کیلئے اجلاس

مویشی چوری کے 10 مقدمات میں مطلوب 3 رکنی گینگ گرفتار

الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مستحق افراد کو روزگار فراہم کرنے کیلئے تقریب

محکمہ خوراک کی بڑی کارروائی، گندم و آٹا سمگلنگ کی کوشش ناکام

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ