وارداتوں میں زیورات ،نقدی ،موٹر سائیکل موبائل غائب

  • گوجرانوالہ
دونوسرباز خواتین سے 5تولے زیورات اور60 ہزارروپے ہتھیا کر لے گئے

سمبڑیال،منڈیکی گورائیہ(سٹی رپورٹر )چوری کی تین وارداتوں کے دوران شہری موٹر سائیکل، زیورات ،نقدی اورموبائل فون سے محروم ہوگئے ۔ تھانہ سمبڑیال کے علاقہ ساہووالہ میں غلام علی کا چارجنگ پر لگا40ہزار مالیت کا موبائل فون ، سمبڑیال کچہری میں تاریخ بھگتنے کے لیے آنے والے نوجوان رفاقت کا موٹر سائیکل جبکہ سمبڑیال میں بازار میں خریداری کے لیے آنے والی خاتون عدنان کی اہلیہ عاصمہ عدنان کے پرس سے چور 32 ہزارروپے نقدی اور2 کانٹے ،ایک انگوٹھی مالیت 3لاکھ روپے لے گئے ۔ دونوسرباز گھرمیں ادخل ہو کر خواتین سے 5تولے زیورات اور60 ہزارروپے نقدی ہتھیا کر لے گئے ۔

تھانہ سمبڑیال کے علاقہ موضع ساہووالہ کے رہائشی مبشر چیمہ کے گھر80،70 سالہ دونوسرباز اپنے آپ کو اﷲ کے ولی ظاہر کر کے گھرمیں خیروبرکت کاوظیفہ کرنے کے بہانے سے داخل ہوگئے اورگھر میں موجود خواتین سے نوسر بازی کے ذریعے 5تولے طلائی زیورات مالیت 18 لاکھ روپے اور60ہزا رروپے نقدی ہتھیا کر لے گئے ۔ موضع سرانوالی کا فلک شیر اپنی موٹرسائیکل پرجارہاتھاکہ اس کو مسلح ڈاکونے روک لیا اوراس سے نقدی تین ہزار روپے اور موبائل فون چھین کرفرارہوگیا ۔

 

