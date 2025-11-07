ڈسکہ :بے ہنگم اور خستہ حال تاروں سے شہری پریشان
ننگی تاریں کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتیں ، نوٹس کامطالبہ
ڈسکہ(نامہ نگار)ڈسکہ اور گردو نواح کے مختلف کاروباری مراکز،گلی محلوں میں بجلی کی بے ہنگم اور خستہ حال تاروں سے شہری پریشان ، ننگی تاریں کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ڈسکہ کے مختلف علاقوں مین بازار ،پرانی کچہری ،ڈسکہ کلاں ،سوہاوہ ،محلہ بن والہ و دیگر علاقوں کی گلیوں اور سڑکوں کے اوپر جھولتی یہ بوسیدہ اور ننگی تاریں کسی بھی وقت حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ علاقہ مکینوں کے مطابق سالہا سال سے پرانی تاریں بغیر مرمت لٹکی ہوئی ہیں،
جنہیں متعدد بار گیپکو حکام کی توجہ دلانے کے باوجود درست نہیں کیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ذرا سی بارش یا تیز ہوا کے دوران یہ تاریں خطرناک حد تک جھولنے لگتی ہیں، جس سے نا صرف بجلی کی فراہمی متاثر ہوتی ہے بلکہ حادثات کا خدشہ بھی بڑھ جاتا ہے ۔ رہائشیوں نے متعلقہ حکام سے فوری ایکشن لینے ، پرانی تاروں کی تبدیلی اور بجلی کے نظام کی ازسرِنو بہتری کا مطالبہ کیا ہے ۔