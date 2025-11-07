سالانہ عرس کی تقریبات پر محفل سماع و نعت
راہوالی (نامہ نگار)صوفی بزرگ حضرت بابا خدابخش ساقی مست قلندر ؒ اور انکے جانشین اول مقدس بٹ کے سالانہ عرس کی تقریبات اختتام پذیر، محفل سماع، محفل نعت، محل درود شریف اور قرآن خوانی اور ختم شریف کے بعد لنگر تقسیم کیا گیا۔ تقریب سے صوفی بابو ادریس، صوفی اعجازبھائی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
برصغیر پاک و ہند میں اولیا کرام کی کوششوں سے ہی توحید کا پرچم اور آقائے دوجہاں ﷺ کے نام بلند ہوئے ۔ لاکھوں مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ طیبہ پڑھ کر کفر سے تائب ہوکر اسلام قبول کیا ۔اس موقع پر مہمانانِ گرامی مسلم لیگ ن کی مرکزی جنرل کونسل کے رکن خرم حمید بٹ، راشد محمود ملہی، گدی نشین دربار عالیہ فہد ،مقدس بٹ اور خدمت گزار ولید بٹ، توحید بٹ، بابائے صحافت راہوالی سرور انصاری، سینئر صحافی عبدالطیف ، سلیم ملک و دیگر نے مزار پر چادریں چڑھائیں اور فاتحہ خوانی کی۔