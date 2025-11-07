صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیگی امیدوارضمنی انتخابات واضح اکثریت سے جیتیں گے :مدثر قیوم ناہرا

  • گوجرانوالہ
لیگی امیدوارضمنی انتخابات واضح اکثریت سے جیتیں گے :مدثر قیوم ناہرا

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)ضمنی انتخابات کی حکمتِ عملی پروزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیرِ صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں حلقہ این اے 66 سے مسلم لیگی امیدوار بلال فاروق تارڑ، حاجی مدثر قیوم ناہرا سابق ایم این اے ، عرفان بشیر گجر ایم پی اے ، نواز چوہان ایم پی اے سمیت گوجرانوالہ سے دیگر مسلم لیگی راہنماؤں نے شرکت کی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے مدثر قیوم ناہرا نے کہا کہ۔۔۔

23 نومبر کے ضمنی انتخابات عملی کارکردگی اور جھوٹے وعدوں کا مقابلہ ہیں جس میں مسلم لیگی امیدوار واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے ،مسلم لیگ (ن)کی حکومت میں ملک معاشی طور پر مستحکم ہوا ہے عوام 23 نومبر کو شیر کے انتخابی نشان پر مہریں لگائیں۔

 

