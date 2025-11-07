پاکستان ایکسپریس سے بھینسیں ٹکرا گئیں، ایک ہلاک
فتح پور راجباہ کے مقام پر افسوسناک حادثہ میں ایک بھینسیں شدید زخمی
علی پور چٹھہ(تحصیل رپورٹر)پاکستان ایکسپریس سے بھینسیں ٹکرا گئیں، ایک ہلاک، ایک شدید زخمی ،ابتدائی کارروائی کے بعد ٹرین روانہ ہوگئی۔علی پور چٹھہ ریلوے سٹیشن کے قریب فتح پور راجباہ کے مقام پر افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں فیصل آباد سے راولپنڈی جانے والی پاکستان ایکسپریس پٹڑی پر موجود دو بھینسوں سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں ایک بھینس موقع پر ہی ہلاک ہوگئی جبکہ دوسری شدید زخمی ہوگئی۔ ریلوے حکام نے موقع پر پہنچ کر ضروری کارروائی مکمل کی،
جسکے بعد ٹرین کو دوبارہ اپنی منزل کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ مقامی شہریوں نے بتایا کہ ریلوے عملے کی غفلت کے باعث پٹڑی کے اطراف مویشیوں کی آزادانہ آمد و رفت معمول بن چکی ہے ، جس سے آئے روز حادثات پیش آتے ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ حفاظتی اقدامات سخت کیے جائیں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے ۔