سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کاصفائی کی صورتحال کا جائزہ

  • گوجرانوالہ
سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کاصفائی کی صورتحال کا جائزہ

گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی فرحان مجتبیٰ نے اروپ اور کامونکی کے مختلف علاقوں جن میں کسوکی روڈ، راجباہ روڈ اور ماڑی روڈ کا دورہ کیا۔ مختلف کچرا کلیکشن پوائنٹس پر صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا، آپریشن میں استعمال ہونے والی مشینری اور سٹاف کی حاضری چیک کی۔ انہوں نے موقع پر موجود عملے کو ہدایت کی کہ شہری علاقوں سے کوڑا فوری اٹھایا جائے ۔

انہوں نے کہاستھرا پنجاب پروگرام کے تحت گوجرانوالہ ڈویژن کے تمام شہروں میں صفائی کے معیار کو بین الاقوامی سطح کے مطابق بہتر بنایا جا رہا ہے ۔عوام صفائی کے عمل میں انتظامیہ کا ساتھ دیں اور کوڑا کرکٹ مقررہ جگہوں پر ڈالیں۔ گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی سموگ اور ستھرا پنجاب عوامی آگاہی مہم بھی جاری، تعلیمی اداروں میں خصوصی آگاہی سیشنز، سمینارز، واکس کا انعقاد کیا گیا آگاہی مواد تقسیم کیا گیا۔

 

