سی ای او ہیلتھ اتھارٹی کا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کا دورہ

  • گوجرانوالہ
سی ای او ہیلتھ اتھارٹی کا تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کا دورہ

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی گوجرانوالہ ڈاکٹر ارشاد اﷲ گورائیہ نے اچانک تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال نوشہرہ ورکاں کا دورہ کیا انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا، انتظامی امور اورمریضوں سے دستیاب سہولتوں بارے دریافت کیا ڈاکٹر ارشاد اﷲ گورائیہ نے ایم ایس ڈاکٹر مقصود ظفر مان کو ہدایت کی کہ مریضوں کو صحت کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں ۔

اس موقع پر ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ادریس بھی موجود تھے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے واضح کیا کہ عوام کو حکومتی وژن کے مطابق معیاری طبی سہولیات کی فراہمی محکمہ صحت کی اولین ترجیح ہے اور اس حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔

 

