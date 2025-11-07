وزیرآباد:شہری اٹرین کی زدمیں آ کر زندگی ہار گیا
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ریلوے ٹریک عبور کرتا شہری اچانک ٹرین آ جانے سے حادثہ کا شکار ہو کر جاں بحق ہوگیا۔وزیرآباد کے علاقہ صلاح الدین اوور ہیڈ برج کے قریب لاہور راولپنڈی ریلوے سیکشن پر تیز گام 7 اپ کے ساتھ حادثہ میں موتی بازار پرانی سرائے کا رہائشی 60 سالہ یونس ولد یوسف ٹریک عبور کرتے ہوے حادثہ کا شکار ہو گیا
عینی شاہدین کے مطابق اسکا جسم دو ٹکڑے ہو گیا ریلوے پولیس نے نعش کو سول ہسپتا ل وزیرآباد منتقل کر دیا جبکہ ٹرین کو حادثہ کے کچھ دیر بعد اپنی منزل کی جانب روانہ کر دیا گیا ریلوے حکام نے حادثہ کی تحقیقات شروع کر دی ۔