صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیرآباد:شہری اٹرین کی زدمیں آ کر زندگی ہار گیا

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد:شہری اٹرین کی زدمیں آ کر زندگی ہار گیا

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ریلوے ٹریک عبور کرتا شہری اچانک ٹرین آ جانے سے حادثہ کا شکار ہو کر جاں بحق ہوگیا۔وزیرآباد کے علاقہ صلاح الدین اوور ہیڈ برج کے قریب لاہور راولپنڈی ریلوے سیکشن پر تیز گام 7 اپ کے ساتھ حادثہ میں موتی بازار پرانی سرائے کا رہائشی 60 سالہ یونس ولد یوسف ٹریک عبور کرتے ہوے حادثہ کا شکار ہو گیا

عینی شاہدین کے مطابق اسکا جسم دو ٹکڑے ہو گیا ریلوے پولیس نے نعش کو سول ہسپتا ل وزیرآباد منتقل کر دیا جبکہ ٹرین کو حادثہ کے کچھ دیر بعد اپنی منزل کی جانب روانہ کر دیا گیا ریلوے حکام نے حادثہ کی تحقیقات شروع کر دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کریشنگ سیزن سے قبل سڑکیں مرمت،منصوبے مکمل کرنیکا حکم

غزہ ملت اسلا میہ کی امتحان گاہ صرف فلسطینی اور یمنی مسلمان سرخرو ہوئے ، سید جواد نقوی

پی پی 73 کے امیدوار سلطان علی رانجھا کی انتخابی مہم کیلئے اجلاس

مویشی چوری کے 10 مقدمات میں مطلوب 3 رکنی گینگ گرفتار

الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مستحق افراد کو روزگار فراہم کرنے کیلئے تقریب

محکمہ خوراک کی بڑی کارروائی، گندم و آٹا سمگلنگ کی کوشش ناکام

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ